Новогодний гуманитарный конвой из Лаишевского района доставили в зону СВО

Глава Лаишевского района Ильдус Зарипов доставил новогодний гуманитарный конвой землякам в зону спецоперации. Как отметили в пресс-службе муниципального образования, новогодние праздники стали временем особой заботы и проявления внимания для Лаишевского района, когда гуманитарный конвой отправился к землякам, участвующим в специальной военной операции.

Сразу после встречи Нового года делегация отправилась в путь, чтобы поддержать бойцов на передовой. В рамках миссии было посещено 10 воинских частей в ДНР и Запорожской области, а также на херсонском направлении.

Всего было доставлено около 15 тонн строительных материалов, включая доски для обустройства блиндажей, ОСБ, фанеру, гипсокартон, профиля, брусья и утеплитель.

Кроме того, бойцы получили бензиновые и дизельные генераторы, бензопилы, шуруповерты, дрели, масло для техники, пильные цепи, принтеры, МФУ, резину для машин эвакуации, квадроцикл с прицепом, печку с баком для обустройства быта, рации, спутниковый интернет, детекторы обнаружения дронов, антенны, маскировочные сети, сухую домашнюю еду, новогодние подарки, рыбу, чак-чак и мед.

Гуманитарный груз был сформирован администрацией Лаишевского района, благотворительным фондом «Помощь СВОим», предпринимателями, родными и близкими бойцов и неравнодушными жителями.

Ильдус Зарипов подчеркнул важность такой поддержки: «Мы не могли остаться равнодушными в это праздничное время, когда земляки нуждаются в помощи и поддержке. Этот конвой — символ нашей сплоченности и силы перед лицом испытаний. Пусть эта гуманитарная помощь придаст нашим героям уверенности в завтрашнем дне и знания, что здесь, дома, вас всегда ждут и поддержат», — заявил он.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

С 1 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане получают 2,2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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