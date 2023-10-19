Нового прокурора Татарстана представили на заседании Госсовета РТ

На сорок восьмом заседании Государственного Совета Татарстана глава парламента Фарид Мухаметшин представил депутатам нового прокурора Альберта Суяргулова. Парламентарии поддержали его аплодисментами.

«Указом Президента России Владимира Путина прокурором Татарстана назначен Альберт Суяргулов. Поздравляем с новым назначением, желаем успехов на ответственном посту, рассчитываем на системное и конструктивное сотрудничество», – сказал Мухаметшин.

Ранее Альберт Суяргулов занимал должность зампрокурора Санкт-Петербурга. 9 октября в Казани нового прокурора представил заместитель генерального прокурора России Анатолий Разинкин.

Ранее занимавший этот пост Илдус Нафиков назначен прокурором Республики Марий Эл, о чем сообщал «Татар-информ».