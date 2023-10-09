Заместитель генерального прокурора России представил в Казани нового прокурора Татарстана

Фото: rais.tatarstan.ru

Сегодня в Казани заместитель генерального прокурора России Анатолий Разинкин представил нового прокурора Татарстана Альберта Суяргулова.

Указом Президента России Владимира Путина он был назначен главой надзорного ведомства на следующие пять лет. Ранее Альберт Суяргулов занимал должность зампрокурора Санкт-Петербурга.

«Альберт Суяргулов – профессионал. У него богатый опыт работы, в особенности – в области общенадзорной практики. Он сумел разрешить важные государственные задачи в регионе, где ранее проходила его служба. Я уверен, что имеющийся опыт работы и преобретенные знания позволят Альберту Суяргулову и дальше эффективно выполнять задачи, которые перед органами прокуратуры ставит Президент РФ и генеральный прокурор, а также отстаивать права и интересы республики», – подчеркнул Разинкин.

Альберт Суяргулов Фото: rais.tatarstan.ru

После вступительной речи замгенпрокурора РФ Альберт Суяргулов поприветствовал собравшихся.

«Уважаемые коллеги, с чувством глубокого уважения я обращаюсь к вам сегодня в качестве прокурора Татарстана. Я благодарен президенту РФ и генеральному прокурора за оказанное доверие. Принимая на себя роль прокурора республики, я осознаю всю важность этой работы. Главные цели деятельности ведомства всегда были неизменными, это служение своей стране и своему народу», – сказал Суяргулов.

Он отметил, что Татарстан – это регион с мощным экономическим потенциалом, богатым историческим наследием и разнообразными культурными традициями, и сказал, что убежден, что главным богатством любого региона остаются люди.

«Судя по впечатляющим достижениям республики, ее население отличается трудолюбием, настойчивостью и стремлением к прогрессу. Среди основных задач я вижу обеспечение закона, справедливости, взаимного уважения между обществом и государством, а также защиту прав и свобод жителей Татарстана. Я открыт для обсуждения любых проблем региона и выработки путей их решения», – подытожил Альберт Суяргулов.

Раис Татарстана Рустам Минниханов также принял участие в представлении коллективу прокуратуры нового прокурора Татарстана.

«Сегодня Татарстан – опорный регион нашей страны. Он занимает лидирующие позиции по основным направлениям работы. Во многом положительные результаты нашей деятельности достигнуты благодаря работе правоохранительных органов, в том числе и прокуратуры. Хочу поблагодарить всех работников ведомства за труд, самоотдачу и профессионализм. На контроле прокуратуры находится широкий спектр вопросов по защите прав и интересов граждан и бизнеса. Прокуроры остаются надежной защитой для социально наиболее уязвимых категорий горожан, и самое пристальное внимание уделяется надзору в части реализации национальных проектов и республикансмких программ», – подчеркнул Рустам Минниханов.

Ранее мы сообщали, что коллективу надзорного ведомства представили прокурора Республики Марий Эл Илдуса Нафикова, который ранее занимал должность прокурора республики Татарстан.