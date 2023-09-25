Альберт Суяргулов возглавит прокуратуру Татарстана

Фото: genproc.gov.ru

Новым прокурором Республики Татарстан станет Альберт Суяргулов, ранее занимавший должность зампрокурора Санкт-Петербурга. Экс-прокурор Татарстана Илдус Нафиков возглавит надзорное ведомство в Марий Эл. Об этом сегодня на 551-м заседании Совета Федерации заявил редседатель Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Альберт Суярглов родился в 1982 году. Он окончил Санкт-Петербургский Военно-морской институт, а затем получил высшее юридическое образование в Санкт-Петербургском государственном университете.

Карьеру в прокуратуре начинал помощником Всеволожского городского прокурора в надзорном ведомстве Ленинградской области. В 2012 году стал заместителем прокурора Выборгского района Санкт-Петербурга.

С 2014 по 2017 годы занимал должность заместителя прокурора Курортного района Санкт-Петербурга.

С 2017 по 2022 годы – был начальником управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Санкт-Петербурга.

С декабря 2022 года по сентябрь 2023 года занимал должность заместителя прокурора Санкт-Петербурга.

Альберт Суяргулов награжден именным оружием, медалью «Адмирал Флота Советского Союза С.Г. Горшков», грамотой Генерального прокурора Российской Федерации. В 2022 г. Альберту Суяргулову досрочно присвоен классный чин – старший советник юстиции.

Сегодня же, по результатам рассмотрения представленных Президентом РФ кандидатур на должности прокуроров субъектов РФ, Илдус Нафиков назначен прокурором Республики Марий Эл.