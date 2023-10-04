Илдуса Нафикова представили коллективу прокуратуры Марий Эл

Фото: © Прокуратура Марий Эл

Нового прокурора Республики Марий Эл Илдуса Нафикова сегодня представили коллективу. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Коллективу надзорного ведомства Нафикова представил заместитель генерального прокурора РФ Николай Шишкин. Он отметил значительный практический опыт работы нового республиканского прокурора.

Фото: © Прокуратура Марий Эл

Напомним, 25 сентября 2023 года по результатам рассмотрения Советом Федераций представленных Президентом РФ кандидатур на должности прокуроров субъектов РФ Илдус Нафиков одобрен на пост прокурора Республики Марий Эл. Ранее он возглавлял прокуратуру Татарстана.

Новым прокурором Республики Татарстан станет Альберт Суяргулов, ранее занимавший должность зампрокурора Санкт-Петербурга.