Новак заявил, что Россия никогда не использовала энергоресурсы как оружие

Россия никогда не использовала энергоресурсы в качестве оружия и даже сейчас продолжает выполнять свои обязательства по поставкам газа в Европу, в том числе и через Украину. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, сообщает РИА Новости.

Министр отметил, что Россия на протяжении многих лет является надежным поставщиком топлива на мировом рынке.

«Даже в настоящее время, несмотря на сложнейшую геополитическую обстановку, мы продолжаем поставлять газ европейским потребителям в соответствии с заявками и контрактами, используя украинскую газотранспортную систему согласно контракту до 2024 года», – подчеркнул Новак во время правительственного часа в Госдуме на тему «Об актуальных вопросах развития топливно-энергетического комплекса Российской Федерации».

Различные страны — члены ЕС в разной степени зависят от энергоресурсов из России, поэтому лидеры союза решили не устанавливать крайний срок отказа от поставок. Больше всего в российском газе нуждается Германия, Италия, Венгрия и Австрия.

Ранее Еврокомиссия сочла возможным сократить потребление газа на две трети в этом году и полностью отказаться от поставок из России «задолго до 2030 года».

Соединенные Штаты также ввели запрет на весь импорт российских нефти и газа. Их примеру намерена последовать Великобритания.

Напомним, санкции против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине.