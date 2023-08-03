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Экономика 3 августа 2023 17:26

В сентябре Россия сократит поставки нефти за рубеж на 300 баррелей в сутки

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В сентябре Россия сократит поставки нефти за рубеж на 300 баррелей в сутки
Фото: © «Татар-информ»

Россия продолжает добровольно сокращать экспорт нефти на мировой рынок, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, в сентябре объемы поставок «черного золота» за рубеж уменьшатся на 300 тысяч баррелей в сутки.

«В рамках усилий по обеспечению баланса рынка Россия продолжит добровольное сокращение в сентябре поставок на нефтяные рынки», – приводит слова политика РИА Новости.

В начале феврале этого года в ответ на введение потолка цен на нефть Россия сократила ее добычу на 500 тыс. баррелей в сутки для «восстановления рыночных отношений». Позже это сокращение продлевалось в марте, а затем в июне.

Евросоюз и страны «Большой семерки» установили потолок цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель 5 декабря 2022 года. Позднее Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении ответных мер, который предусматривает запрет на работу с трейдерами, поддерживающими ценовой максимум. С 5 февраля был введен и лимит цен на нефтепродукты из России на уровне 100 долларов за баррель.
#экономика #поставки нефти #александр новак
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