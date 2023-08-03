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В сентябре Россия сократит поставки нефти за рубеж на 300 баррелей в сутки
Россия продолжает добровольно сокращать экспорт нефти на мировой рынок, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, в сентябре объемы поставок «черного золота» за рубеж уменьшатся на 300 тысяч баррелей в сутки.
«В рамках усилий по обеспечению баланса рынка Россия продолжит добровольное сокращение в сентябре поставок на нефтяные рынки», – приводит слова политика РИА Новости.
В начале феврале этого года в ответ на введение потолка цен на нефть Россия сократила ее добычу на 500 тыс. баррелей в сутки для «восстановления рыночных отношений». Позже это сокращение продлевалось в марте, а затем в июне.
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