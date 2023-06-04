Новак: Россия продлевает сокращение добычи нефти до конца 2024 года

Россия вновь продлевает добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. На этот раз мера вводится до конца 2024 года.

«Россия продлит свое добровольное сокращение на 500 тысяч баррелей в сутки до конца декабря 2024 года в качестве меры предосторожности по согласованию со странами, участвующими в соглашении ОПЕК+, которые ранее объявили о добровольных сокращениях в апреле», – приводит его слова ТАСС.

В то же время в сообщении ОПЕК по итогам министерской встречи отмечается, что страны-члены организации договорились скорректировать общий уровень добычи нефти до 40,46 млн баррелей в сутки с 1 января по 31 декабря 2024 года.

Напомним, в начале февраля Новак сообщил о том, что в ответ на введение потолка цен на нефть Россия сокращает ее добычу на 500 тыс. б/с для «восстановления рыночных отношений». После этого сокращение продлевалось в марте – как пояснял Новак, это решение принималось «в соответствии с текущей ситуацией на рынке».