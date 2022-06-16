Новак: Подавляющее большинство поставок газа из РФ оплачиваются в рублях

Около 90–95% экспортных газовых поставок «Газпрома» из России уже оплачиваются в рублях. Об этом заявил курирующий энергетический комплекс вице-премьер РФ Александр Новак, сообщает «Интерфакс».

«Это большая часть, я думаю, если брать от общего объема. Лучше скажет председатель правления „Газпрома“ [Алексей Миллер], но это примерно 90–95% от объема поставок», — сказал Новак на полях XXV Петербургского международного экономического форума, добавив, что все желающие перешли на новую схему оплаты.

Он также ответил на вопрос о том, сможет ли Венгрия стать хабом российского газа. По словам вице-премьера, все зависит от венгерских контрактов, подписанных с «Газпромом».

Президент РФ Владимир Путин 31 марта подписал указ о расчетах за газ в рублях для компаний из недружественных стран. Он подчеркнул, что отказ от такого способа оплаты будет расцениваться как нарушение обязательств и приведет к последствиям. Так, за неоплату в рублях был остановлен экспорт газа в Нидерланды.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что все западные партнеры, отказавшиеся проводить расчеты по новым правилам, были отключены от поставок газа из РФ.