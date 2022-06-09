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Экономика
9 июня 2022  15:53

Песков: Компании, отказавшиеся платить за газ из РФ в рублях, были отключены от поставок

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Все западные компании, отказавшиеся платить за российский газ по новым правилам, уже были отключены от поставок, новых отключений пока не планируется. Об этом РИА Новости рассказал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, все иностранные организации, которые сейчас получают топливо из России уже оплачивают его в рублях.

«Нет, система работает, система налажена, и те, кто получает газ, они уже работают по новой системе, которая прописана в соответствующем указе президента России», – сказал Песков в ответ на вопрос о том, планируется ли отключать от поставок какие-либо другие компании.

31 марта Президент РФ Владимир Путин подписал указ о расчетах за газ в рублях для компаний из недружественных стран. Он подчеркнул, что отказ от такого способа оплаты будет расцениваться как нарушение обязательств и приведет к последствиям. Так, за неоплату в рублях ранее был остановлен экспорт газа в Нидерланды.

 

 

#Дмитрий Песков #поставки газа
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