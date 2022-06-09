Песков: Компании, отказавшиеся платить за газ из РФ в рублях, были отключены от поставок
Все западные компании, отказавшиеся платить за российский газ по новым правилам, уже были отключены от поставок, новых отключений пока не планируется. Об этом РИА Новости рассказал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, все иностранные организации, которые сейчас получают топливо из России уже оплачивают его в рублях.
«Нет, система работает, система налажена, и те, кто получает газ, они уже работают по новой системе, которая прописана в соответствующем указе президента России», – сказал Песков в ответ на вопрос о том, планируется ли отключать от поставок какие-либо другие компании.
31 марта Президент РФ Владимир Путин подписал указ о расчетах за газ в рублях для компаний из недружественных стран. Он подчеркнул, что отказ от такого способа оплаты будет расцениваться как нарушение обязательств и приведет к последствиям. Так, за неоплату в рублях ранее был остановлен экспорт газа в Нидерланды.