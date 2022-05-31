«Газпром» прекратил поставки газа в Нидерланды из-за отказа проводить платежи в рублях

Поставки российского газа в Нидерланды полностью остановлены из-за неуплаты по новым правилам, заявили в компании «Газпром».

«По состоянию на конец рабочего дня 30 мая „Газпром экспорт“ не получил платеж за поставки газа в апреле от компании GasTerra B.V. в соответствии с Указом Президента РФ № 172 от 31.03.2022», — отметили в госкорпорации.

В заявлении компании подчеркивается, что расчеты за газ, поставляемый с 1 апреля, должны проводиться в рублях с использованием новых реквизитов, о чем западные партнеры были своевременно проинформированы.

31 марта Президент РФ Владимир Путин подписал указ о расчетах за газ в рублях для компаний из недружественных стран. Он подчеркнул, что отказ от такого способа оплаты будет расцениваться как нарушение обязательств и приведет к последствиям.

Ранее нидерландская компания GasTerra отказалась платить за топливо из РФ по новой схеме. «Газпром» направил ей уведомление о прекращении транзита газа с 31 мая.