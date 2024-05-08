Путин поручил вывести Россию в топ-4 в мире по росту ВВП к 2030 году

Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить до 2030 года темпы роста российского ВВП выше среднемирового, а также вывести Россию в ближайшие шесть лет на четвертое место в мире по объему валового внутреннего продукта (ВВП), рассчитанного по паритету покупательной способности. Данный указ вошел в перечень национальных целей развития страны до 2030-го и на перспективу до 2036 года. Документ опубликован на сайте Кремля.

Уточняется, что вывести российское ВВП в топ-4 в мире должны за счет роста производительности труда, сохранив при этом макроэкономическую стабильность, низкий уровень безработицы, а также темпы к его снижению (безработицы).

Что касается ВВП, то к 2030-му доли импорта товаров и услуг в структуре ВВП должны достигнуть 17%. Объем экспорта не сырьевых неэнергетических товаров через шесть лет должен вырасти не менее чем на 2/3 в сравнении с показателем прошлого года.

Также глава государства поручил увеличить к 2030-му объем инвестиций в основной капитал не менее чем на 60% по сравнению с уровнем 2020 года. Для достижения этой цели он предложил власти постоянно улучшать инвестклимат.

По доходам россиян: они должны расти не меньше, чем на уровень инфляции. Также в период до 2030 года реальный рост доходов на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства (МСП) должен быть в 1,2 раза выше роста ВВП.

Помимо этого, Путин поручил увеличить капитализацию российского фондового рынка. Цель к 2030-му – увеличение до 66% ВВП, а к 2036-му – до 75% ВВП.