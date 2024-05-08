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Экономика 8 мая 2024 12:16

Белоусов спрогнозировал снижение ключевой ставки к 2027 году

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Белоусов спрогнозировал снижение ключевой ставки к 2027 году
Фото: © «Татар-информ»

В ближайшие годы в России будет сохраняться повышенная ключевая ставка. Об этом заявил и. о. первого вице-премьера РФ Андрей Белоусов на дне национальных приоритетов «Эффективная и конкурентная экономика», организованном на выставке-форуме «Россия» (выступление чиновника транслировало Минэкономразвития).

«Экономика должна приспособиться сейчас к <...> структурным изменениям <...> я говорю, к чему — прежде всего, понятно, к высокой ключевой ставке, которая так или иначе у нас сохранится. Но она будет, мы все надеемся, снижаться вслед за снижением инфляции, тем не менее будет повышенной. Вот, где-то вот в районе 6-7% она должна выйти к 2027 году», — констатировал Белоусов (цитата по ТАСС).

Совет директоров Банка России на заседании 26 апреля в третий раз подряд сохранил ключевую ставку в 16% годовых. На этом уровне она находится с декабря 2023 года. До этого Президент РФ Владимир Путин объяснил такую экономическую политику необходимостью сдерживать инфляцию.

#ключевая ставка центробанка #снижение ключевой ставки #андрей белоусов
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