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Голикова: Четыре из пяти анонсированных Путиным нацпроектов запустят в 2025 году
Из пяти новых национальных проектов, анонсированных Президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию, четыре будут запущены в следующем, 2025 году. Об этом рассказала журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова на площадке выставки-форума «Россия», передает ТАСС.
Глава государства в своем послании сообщил о запуске пяти новых нацпроектов. Это «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры», «Экономика данных» и «Молодежь России».
«Все [новые нацпроекты] планируем [запустить] с 1 января 2025 года, за исключением одного национального проекта „Молодежь России“, который мы должны запустить в этом году», — отметила вице-премьер.
При этом Голикова пояснила, что нацпроект «Молодежь России» должен стать механизмом сопровождения новой стратегии развития молодежной политики, которая сейчас находится в высокой степени готовности. Вероятнее всего, этот нацпроект стартует во второй половине 2024 года.
«Все национальные проекты, которые сейчас реализуются, неважно, в какой сфере, они так или иначе будут подстраиваться под те новые приоритеты, которые объявлены Президентом с 2025 года», — подчеркнула вместе с тем вице-премьер.
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