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Общество 4 марта 2024 16:30

Голикова: Четыре из пяти анонсированных Путиным нацпроектов запустят в 2025 году

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Голикова: Четыре из пяти анонсированных Путиным нацпроектов запустят в 2025 году
Татьяна Голикова
Фото: © Владимир Васильев / архив «Татар-информ»

Из пяти новых национальных проектов, анонсированных Президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию, четыре будут запущены в следующем, 2025 году. Об этом рассказала журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова на площадке выставки-форума «Россия», передает ТАСС.

Глава государства в своем послании сообщил о запуске пяти новых нацпроектов. Это «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры», «Экономика данных» и «Молодежь России».

«Все [новые нацпроекты] планируем [запустить] с 1 января 2025 года, за исключением одного национального проекта „Молодежь России“, который мы должны запустить в этом году», — отметила вице-премьер.

При этом Голикова пояснила, что нацпроект «Молодежь России» должен стать механизмом сопровождения новой стратегии развития молодежной политики, которая сейчас находится в высокой степени готовности. Вероятнее всего, этот нацпроект стартует во второй половине 2024 года.

«Все национальные проекты, которые сейчас реализуются, неважно, в какой сфере, они так или иначе будут подстраиваться под те новые приоритеты, которые объявлены Президентом с 2025 года», — подчеркнула вместе с тем вице-премьер.

Послание Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию было оглашено 29 февраля. Выступление продлилось 2 часа 6 минут и стало рекордным по времени. Подробнее о содержании речи главы государства можно прочитать в материале «Татар-информа».
#национальные проекты #Татьяна Голикова #Послание Президента-2024
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