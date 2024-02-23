Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Евросоюз ввел 13-й по счету пакет санкций против России
Европейский Союз ввел 13-й пакет ограничительных мер против России. Соответствующее решение принял Совет ЕС.
Новые рестрикции затрагивают 106 физических и 88 юридических лиц. Их активы в ЕС замораживаются, а гражданам европейских стран и зарегистрированным там компаниям запрещается предоставлять им средства.
Помимо прочего, оказавшимся под санкциями физическим лицам запрещается въезжать на территорию Евросоюза, в том числе и для транзитного перемещения в другую страну.
Кроме того, введены «дополнительные ограничения» на поставку в Россию ряда товаров, среди которых — детали для беспилотников и электротрансформаторы.
ЕС также включил в санкционный список 27 организаций, обвинив их в поддержке военно-промышленного комплекса России. Речь идет о компаниях из Индии, Казахстана, Китая, Сербии, Таиланда, Турции и Шри-Ланки.
Утвердить 13-й пакет санкций изначально хотели к 24 февраля — второй годовщине начала Президентом РФ Владимиром Путиным специальной военной операции (СВО).
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»