Евросоюз ввел 13-й по счету пакет санкций против России

Европейский Союз ввел 13-й пакет ограничительных мер против России. Соответствующее решение принял Совет ЕС.

Новые рестрикции затрагивают 106 физических и 88 юридических лиц. Их активы в ЕС замораживаются, а гражданам европейских стран и зарегистрированным там компаниям запрещается предоставлять им средства.

Помимо прочего, оказавшимся под санкциями физическим лицам запрещается въезжать на территорию Евросоюза, в том числе и для транзитного перемещения в другую страну.

Кроме того, введены «дополнительные ограничения» на поставку в Россию ряда товаров, среди которых — детали для беспилотников и электротрансформаторы.

ЕС также включил в санкционный список 27 организаций, обвинив их в поддержке военно-промышленного комплекса России. Речь идет о компаниях из Индии, Казахстана, Китая, Сербии, Таиланда, Турции и Шри-Ланки.

Утвердить 13-й пакет санкций изначально хотели к 24 февраля — второй годовщине начала Президентом РФ Владимиром Путиным специальной военной операции (СВО).