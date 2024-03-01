Швейцария присоединилась к 13-му пакету санкций ЕС против России

Швейцария присоединилась к 13-му по счету пакету санкций Европейского Союза против России. Об этом сообщает Федеральный совет (Правительство) Швейцарской Конфедерации.

«Федеральный департамент по экономическим вопросам, образованию и исследованиям (EAER), ответственный за санкции, 29 февраля принял решение ввести дополнительные санкции против России», — говорится в сообщении.

Присоединение к очередному пакету европейских рестрикций состоялось сегодня, 1 марта, в 18.00 (20.00 по московскому времени).

Upd. (22.05): Совет ЕС 23 февраля принял 13-й пакет ограничительных мер против России, затрагивающий 106 физических и 88 юридических лиц.

В черный список попали, в частности, Казанское ОКБ «Союз» и его руководитель Наиль Латыпов, Казанский государственный казенный пороховой завод и его генерельный директор Александр Лившиц, а также уроженец Татарстана Руслан Булатов — глава предприятия «Тесткомплект» в Мытищах.