Норвегия присоединилась к 11-му пакету антироссийских санкций ЕС

Норвегия ввела новые санкции против России. В целом они с некоторыми изменениями соответствует 11-му пакету ограничительных мер Европейского Союза, сообщается в заявлении Правительства королевства.

«Одиннадцатый пакет санкций направлен на усиление существующих санкций и борьбу с их обходом», — заявила министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт.

Рестрикции призваны ограничить поток средств, которые РФ может использовать для финансирования боевых действий, уточнила глава МИД.

В частности, санкции предусматривают запрет на продажу ценных бумаг в любой валюте и на транзит через Россию товаров и технологий, которые могут способствовать увеличению ее военного и технологического потенциала или развитию сектора обороны и безопасности.

Upd. (21.04): Аналогичный пакет санкции Евросоюза вступил в силу еще 23 июня этого года. Сейчас ЕС обсуждает очередной, 12-й пакет антироссийских ограничительных мер.

Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил, что российская экономика смогла восстановиться, несмотря на санкции. Страны Запада начали ужесточать рестрикции против России после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Власти РФ не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.