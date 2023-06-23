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Новый, 11-й пакет санкций Евросоюза вступил в силу
Сегодня в силу вступил 11-й пакет антироссийских санкций Европейского Союза, принятых из-за широкомасштабных боевых действий на Украине. Об этом заявило Министерство иностранных дел Эстонии.
«В среду, 21 июня, Европейский Союз принял новый пакет санкций, чтобы сделать ограничительные меры против России строже и сильнее, добавив в санкционный список 87 компаний, относящихся к оборонной промышленности», — отметили в ведомстве.
МИД Эстонии также сообщил, что новые санкции касаются не только российских организаций, но и зарубежных компаний, которые помогают России обходить ограничения и закупать иранские беспилотники.
В мае министр иностранных дел Франции Катрин Колонна сообщала, что 11-й пакет санкций против России могут согласовать в июне — к очередному саммиту ЕС.
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