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Швейцария присоединится к 11-му пакету антироссийских санкций ЕС
Правительство Швейцарии объявило, что страна присоединяется к новому пакету антироссийских санкций Евросоюза. Об этом со ссылкой на заявление Кабмина сообщает ТАСС.
«Изменения вступят в силу сегодня в 18:00 (19:00 по московскому времени). Таким образом, Швейцария вводит санкции против новых физических и юридических лиц, решение о которых было принято Евросоюзом 23 июня в рамках 11-го пакета санкций», — отмечается в тексте.
В новый, 11-й пакет санкций включены 33 российских компании и организации, а также 71 физическое лицо. Под ограничения в том числе попали уроженец Казани генерал-полковник Александр Лапин, вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева, глава Минмолодежи РТ Ринат Садыков и несколько компаний, действующих на территории республики.
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