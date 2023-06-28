Швейцария присоединится к 11-му пакету антироссийских санкций ЕС

Правительство Швейцарии объявило, что страна присоединяется к новому пакету антироссийских санкций Евросоюза. Об этом со ссылкой на заявление Кабмина сообщает ТАСС.

«Изменения вступят в силу сегодня в 18:00 (19:00 по московскому времени). Таким образом, Швейцария вводит санкции против новых физических и юридических лиц, решение о которых было принято Евросоюзом 23 июня в рамках 11-го пакета санкций», — отмечается в тексте.

В новый, 11-й пакет санкций включены 33 российских компании и организации, а также 71 физическое лицо. Под ограничения в том числе попали уроженец Казани генерал-полковник Александр Лапин, вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева, глава Минмолодежи РТ Ринат Садыков и несколько компаний, действующих на территории республики.