Алмаз в материнской породе

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Европейский Союз готовится к обсуждению 12-го по счету пакета антироссийских санкций. Он может быть представлен в первой половине октября или во время намеченного на предстоящий месяц саммита ЕС — США, пишет агентство Bloomberg.

По словам источников издания, новые меры могут включать запрет на импорт российских алмазов, над которым сейчас параллельно работает «Большая семерка», и обсуждаемое уже долгое время использование прибыли от замороженных активов Банка России для оказания помощи Украине.

Звучавшие ранее предложения запретить поставки алмазов из РФ встречали тогда сопротивление со стороны ведущих стран-импортеров, таких как Бельгия. Они утверждали, что простой запрет без глобального соглашения просто перенесет торговлю драгоценными камнями в другие юрисдикции.

Вместе с тем механизм, над которым работает G7, направлен на отслеживание перемещения драгоценных камней через границы, введение прямого запрета на их покупку с 1 января будущего года и косвенного запрета, который вступит в силу постепенно.

Некоторые государства Евросоюза, в том числе Польша и страны Балтии, хотели бы пойти еще дальше. Они призывают к дополнительным санкциям в отношении поставок сжиженного природного газа, а также российского IT-сектора.

Помимо прочего, замечает агентство, любой новый пакет, судя по всему, будет включать дальнейшие шаги по ограничению возможности России обходить санкции ЕС через третьи страны, в том числе через Объединенные Арабские Эмираты и Турцию.

Upd. (17.21): Сегодня Президент РФ Владимир Путин заявил, что российская экономика смогла восстановиться, несмотря на санкции. Страны Запада начали ужесточать ограничительные меры против России после начала специальной военной операции (СВО) на Украине в феврале 2022 года. Власти РФ не раз заявляли, что СВО будет продолжаться до достижения ее целей.