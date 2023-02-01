Ночью в Татарстане похолодает до 19 градусов мороза

Завтра, 2 февраля, в Татарстане ожидается понижение температурного фона. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным с прояснениями. Осадки маловероятны. Прогнозируется умеренный южный и юго-восточный ветер (в Казани — слабый до умеренного). На дорогах сохранится гололедица, отмечают синоптики.

В темное время суток температура воздуха по Татарстану составит от -8 до -13 градусов, при прояснениях — от 14 до 19 градусов мороза (в столице РТ — от -9 до -11 градусов, при прояснениях — до -14). Днем воздух прогреется до 3–8 градусов ниже нуля (в Казани — до -5, -7 градусов).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что к середине недели в республике ожидается заметное похолодание. При этом в целом февраль, по данным метеорологов, выдастся близким к климатической норме.