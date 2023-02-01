Гидрометцентр РТ рассказал, каким выдастся февраль в Татарстане

В феврале погодные условия на территории Татарстана будут примерно соответствовать климатической норме. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

В частности, средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы. По республике она составляет -10,7 градуса, а в Казани — на один градус выше, -9,7.

Предполагается, что месячное количество осадков также не отклонится от климатической нормы. По Татарстану это 26 миллиметров осадков, в Казани — 37 миллиметров.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что к середине недели в республике ожидается заметное похолодание.