К середине недели в Татарстане ожидается заметное похолодание

К середине недели в Татарстане под влиянием антициклона произойдет ощутимое понижение температурного фона. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

Так, в среду, 1 февраля, ночью местами по республике еще будет идти небольшой снег, но днем, с ростом атмосферного давления, осадки прекратятся. Температура воздуха составит до 12 градусов мороза в ночные часы (при прояснениях) и от 2 до 7 градусов ниже нуля — в дневные.

В четверг, 2 февраля, на регион будет влиять гребень антициклона — соответственно, осадки маловероятны, отмечают синоптики. Прогнозируется заметное похолодание: в темное время суток ожидается от 10 до 15 градусов мороза (при прояснениях — до -20), а в светлое — от -5 до -10 градусов.

Однако, согласно предварительным данным метеорологов, в пятницу и субботу, 3 и 4 февраля, температурный фон вновь повысится. Вероятна пасмурная погода, временами со снегом. По ночам температура воздуха составит от -7 до -12 градусов (в низких местах — до 15 градусов мороза), днем — опять от 2 до 7 градусов ниже нуля.