ГИБДД Татарстана просит водителей быть острожными в грядущие непогоду и гололед

Завтра, 2 февраля, на дорогах Татарстана ожидается гололедица. ГИБДД Татарстана призывает водителей соблюдать особую осторожность, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Татарстана.

Водителям рекомендуют отказаться от опасных маневров, в особенности связанных с выездом на встречную полосу, а также увеличить дистанцию между авто.

Следует уделить особое внимание техническому состоянию машины, особенно тормозной системе и шинам.

ГИБДД Татарстана призывает всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД.