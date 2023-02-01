news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
1 февраля 2023  17:01
Алексей Новиков

ГИБДД Татарстана просит водителей быть острожными в грядущие непогоду и гололед

news_top_970_100

Завтра, 2 февраля, на дорогах Татарстана ожидается гололедица. ГИБДД Татарстана призывает водителей соблюдать особую осторожность, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Татарстана.

Водителям рекомендуют отказаться от опасных маневров, в особенности связанных с выездом на встречную полосу, а также увеличить дистанцию между авто. 

Следует уделить особое внимание техническому состоянию машины, особенно тормозной системе и шинам.

ГИБДД Татарстана призывает всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД.

 

#гибдд рт #гололедица
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное