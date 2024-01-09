Ночью в Татарстане ожидаются морозы в -29 градусов

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Завтра, 10 января, в Татарстане сохранится аномально холодная погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Ночью столбики термометров местами по республике опустятся до -25, -29 градусов (в Казани — до -26), предупреждают синоптики.

С 10 по 15 января в Татарстане действует штормовое предупреждение из-за аномальных холодов. В ближайшую декаду среднесуточная температура воздуха в столице РТ будет на 8 градусов ниже климатической нормы, рассказал «Татар-информу» профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.