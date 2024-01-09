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Синоптики ожидают снег, порывистый ветер и до −30 градусов в Татарстане
В первый рабочий день в Татарстане ожидаются облачная погода и небольшой снег. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.
Прогнозируется аномально холодная погода: ночью от −21 до −26 градусов, на востоке — до −30, а также от −14 до 19 градусов днем.
Синоптики предупредили об усилениях ветра — в ночные часы его порывы могут достигать −13 градусов.
Ранее Гидрометцентр РТ рассказал о сохранении 30-градусных морозов в республике и возросшем риске переохлаждений и обморожений из-за усилившегося ветра.
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