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Общество 9 января 2024 07:00

Синоптики ожидают снег, порывистый ветер и до −30 градусов в Татарстане

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Синоптики ожидают снег, порывистый ветер и до −30 градусов в Татарстане
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В первый рабочий день в Татарстане ожидаются облачная погода и небольшой снег. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Прогнозируется аномально холодная погода: ночью от −21 до −26 градусов, на востоке — до −30, а также от −14 до 19 градусов днем.

Синоптики предупредили об усилениях ветра — в ночные часы его порывы могут достигать −13 градусов.

Ранее Гидрометцентр РТ рассказал о сохранении 30-градусных морозов в республике и возросшем риске переохлаждений и обморожений из-за усилившегося ветра.

#прогноз погоды #аномальные морозы #ветер #снег
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