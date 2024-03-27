Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Ночью в Казани выпала почти треть месячной нормы осадков
В столице Татарстана за ночь на 27 марта выпало 10 миллиметров осадков при мартовской месячной норме в 38 миллиметров. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в столице Татарстана с ночи организована усиленная очистка сетей ливневой канализации. Из-за непогоды в городе не работают десять светофоров.
Сегодня в Татарстане ожидаются сильные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега в количестве 15–30 миллиметров за сутки. За три дня в республике может выпасть от 30% до 100% месячной нормы осадков.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»