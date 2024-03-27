Ночью в Казани выпала почти треть месячной нормы осадков

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В столице Татарстана за ночь на 27 марта выпало 10 миллиметров осадков при мартовской месячной норме в 38 миллиметров. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в столице Татарстана с ночи организована усиленная очистка сетей ливневой канализации. Из-за непогоды в городе не работают десять светофоров.

Сегодня в Татарстане ожидаются сильные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега в количестве 15–30 миллиметров за сутки. За три дня в республике может выпасть от 30% до 100% месячной нормы осадков.