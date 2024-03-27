Из-за непогоды в Казани не работают 10 светофоров

Из-за плохих погодных условий в Казани не работают 10 светофоров, сообщают в городском Комитете по транспорту. Власти объяснили, что из-за сильного ветра и дождя на контактные провода светофоров попала влага.

«Все дежурные бригады направлены на устранение аварийной ситуации. Также информация передана в ГИБДД для регулировки дорожной ситуации на данных участках дорог силами ДПС», – указали в Комитете.

В настоящее время восстановительные работы проходят на десяти перекрестках города:

Вахитова-Яруллина

Булак-Джалиля

Фермское шоссе-Тульская

Чуйкова-39 квартал

Серова-Восход

Восстания-Октябрьская

Мамадышский тракт -Трудовая

А.Кутуя-Сахарова

Булак-Парижской Коммуны

Зорге, д11

Водителям напомнили, что при проезде перекрестков необходимо руководствоваться знаками приоритета.