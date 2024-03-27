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Новости Татарстана и Казани
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Из-за непогоды в Казани не работают 10 светофоров
Из-за плохих погодных условий в Казани не работают 10 светофоров, сообщают в городском Комитете по транспорту. Власти объяснили, что из-за сильного ветра и дождя на контактные провода светофоров попала влага.
«Все дежурные бригады направлены на устранение аварийной ситуации. Также информация передана в ГИБДД для регулировки дорожной ситуации на данных участках дорог силами ДПС», – указали в Комитете.
В настоящее время восстановительные работы проходят на десяти перекрестках города:
- Вахитова-Яруллина
- Булак-Джалиля
- Фермское шоссе-Тульская
- Чуйкова-39 квартал
- Серова-Восход
- Восстания-Октябрьская
- Мамадышский тракт -Трудовая
- А.Кутуя-Сахарова
- Булак-Парижской Коммуны
- Зорге, д11
Водителям напомнили, что при проезде перекрестков необходимо руководствоваться знаками приоритета.
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