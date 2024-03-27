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Происшествия 27 марта 2024 09:54

Из-за непогоды в Казани не работают 10 светофоров

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Из-за непогоды в Казани не работают 10 светофоров

Из-за плохих погодных условий в Казани не работают 10 светофоров, сообщают в городском Комитете по транспорту. Власти объяснили, что из-за сильного ветра и дождя на контактные провода светофоров попала влага.

«Все дежурные бригады направлены на устранение аварийной ситуации. Также информация передана в ГИБДД для регулировки дорожной ситуации на данных участках дорог силами ДПС», – указали в Комитете.

В настоящее время восстановительные работы проходят на десяти перекрестках города:

  • Вахитова-Яруллина
  • Булак-Джалиля
  • Фермское шоссе-Тульская
  • Чуйкова-39 квартал
  • Серова-Восход
  • Восстания-Октябрьская
  • Мамадышский тракт -Трудовая
  • А.Кутуя-Сахарова
  • Булак-Парижской Коммуны
  • Зорге, д11

Водителям напомнили, что при проезде перекрестков необходимо руководствоваться знаками приоритета.

#светофоры #дороги казани
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