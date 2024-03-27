В Казани из-за непогоды занялись усиленной очисткой ливневок

Фото: пресс-служба мэрии Казани

В столице Татарстана из-за непогоды с ночи организована усиленная очистка сетей ливневой канализации. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани в своем Telegram-канале.

«Рабочие расчищают дождеприемные лотки, чтобы вода могла легко уходить, и прочищают колодцы», — отмечают в городской администрации.

На данный момент уже очищены сети и устранены подтопления на проспекте Фатиха Амирхана, улицах Миля, Маршала Чуйкова, Мавлютова, Фермском шоссе, улицах Амирхана Еники и Девятаева. Работы продолжаются, заверили в Комитете внешнего благоустройства Казани.

Информацию о проблемных участках ливневок горожан просят направлять в диспетчерскую службу МУП «Городское благоустройство» по телефону: 555-07-96. О подтоплениях в поселках необходимо сообщать в администрации районов, принимают обращения и в единой дежурно-диспетчерской службе.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что из-за непогоды в Казани не работают десять светофоров.

Сегодня в Татарстане ожидаются сильные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега в количестве 15–30 миллиметров за сутки. За три дня в республике может выпасть от 30% до 100% месячной нормы осадков.