Синоптики предупредили татарстанцев о дожде, метели и снежной каше на дорогах

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Сегодня в Татарстане ожидаются сильные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега в количестве 15-30 мм за сутки. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.

Синоптики обещают сильный северный ветер, порывы которого будут достигать 23 метров в секунду. В западных районах республики прогнозируется метель, из-за осадков на дорогах видимость упадет до 500-1000 метров. Водителей предупредили о сильной гололедице, снежной каше, накате, местами могут образоваться снежные заносы.

Столбик термометра будет показывать от −1 до +4 градусов.