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Синоптики предупредили татарстанцев о дожде, метели и снежной каше на дорогах
Сегодня в Татарстане ожидаются сильные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега в количестве 15-30 мм за сутки. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.
Синоптики обещают сильный северный ветер, порывы которого будут достигать 23 метров в секунду. В западных районах республики прогнозируется метель, из-за осадков на дорогах видимость упадет до 500-1000 метров. Водителей предупредили о сильной гололедице, снежной каше, накате, местами могут образоваться снежные заносы.
Столбик термометра будет показывать от −1 до +4 градусов.
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