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Татар-информ
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Новости Татарстана и Казани
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В Татарстане ожидается гололедица и до 18 градусов мороза
В Татарстане установилась погода с переменной облачностью и без существенных осадков. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра.
Утром температура воздуха достигнет 24 градусов мороза, при прояснениях — до −28 градусов. Днем столбик термометра будет показывать от −18 до −13 градусов.
Будет дуть северный, северо-восточный ветер, его скорость составит 5-10 метров в секунду. На дорогах гололедица.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что после слабых метелей в Татарстан вновь придут 33-градусные морозы.
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