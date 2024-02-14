В Татарстане ожидается гололедица и до 18 градусов мороза

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане установилась погода с переменной облачностью и без существенных осадков. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра.

Утром температура воздуха достигнет 24 градусов мороза, при прояснениях — до −28 градусов. Днем столбик термометра будет показывать от −18 до −13 градусов.

Будет дуть северный, северо-восточный ветер, его скорость составит 5-10 метров в секунду. На дорогах гололедица.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что после слабых метелей в Татарстан вновь придут 33-градусные морозы.