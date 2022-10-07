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Официальная хроника
7 октября 2022  13:00

Нобелевскую премию мира получили правозащитники из РФ, Беларуси и Украины

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Лауреатами Нобелевской премии мира в 2022 году стали председатель незарегистрированного белорусского правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий, российская правозащитная организация «Мемориал»* и украинская правозащитная организация «Центр гражданских свобод». Об этом объявил Норвежский нобелевский комитет в Осло, сообщает РИА Новости.

В прошлом году лауреатами Нобелевской премии мира стали российский журналист и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса.

Ранее стали известны лауреаты премии–2022 в области химии, литературы и физики

*Организация признана иностранным агентом в России.

#нобелевская премия
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