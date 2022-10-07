Нобелевскую премию мира получили правозащитники из РФ, Беларуси и Украины

Лауреатами Нобелевской премии мира в 2022 году стали председатель незарегистрированного белорусского правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий, российская правозащитная организация «Мемориал»* и украинская правозащитная организация «Центр гражданских свобод». Об этом объявил Норвежский нобелевский комитет в Осло, сообщает РИА Новости.

В прошлом году лауреатами Нобелевской премии мира стали российский журналист и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса.

Ранее стали известны лауреаты премии–2022 в области химии, литературы и физики.

*Организация признана иностранным агентом в России.