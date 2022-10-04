Нобелевскую премию по физике дали за открытия в квантовой информатике

В этом году Нобелевскую премию по физике «за эксперименты с запутанными фотонами, установление нарушения неравенств Белла и новаторство в квантовой информатике» получили француз Ален Аспе, американец Джон Клаузер и австриец Антон Цайлингер. Об этом сообщает Нобелевский комитет.

«Ален Аспе, Джон Клаузер и Антон Цайлингер провели новаторские эксперименты с использованием запутанных квантовых состояний, в которых две частицы ведут себя как единое целое, даже когда они разделены», — отметили в комитете.

Достигнутые исследователями результаты «открыли путь для новых технологий». Речь идет о квантовых компьютерах и сетях, а также о способах безопасного обмена информацией с квантовым шифрованием.

На огромную значимость работ нобелиатов обратил внимание председатель Нобелевского комитета по физике Андерс Ирбек.

Накануне Нобелевский комитет объявил лауреата премии по медицине. Им стал шведский специалист по эволюционной генетике Сванте Паабо — за изучение «геномов вымерших гоминидов и эволюции человека». В 2010 году биолог опубликовал первую последовательность генома неандертальца, а затем его команде удалось расшифровать и геном другого древнего человека — денисовца.