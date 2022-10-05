Нобелевскую премию по химии 2022 года получили ученые из США и Дании

Нобелевская премия в области химии вручена группе ученых — Каролин Бертоцци и Барри Шарплессу из США и датчанину Мортену Мелдалу. Об этом сообщает ТАСС.

Нобелевский комитет Королевской академии наук уточнил, что исследователи были отмечены за «развитие клик-химии и биоортогональной химии» — таким образом они внесли вклад в функциональный способ построения молекул.

Ранее стали известны лауреаты по физике — это француз Ален Аспе, американец Джон Клаузер и австриец Антон Цайлингер.