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Наука и образование
5 октября 2022  14:00

Нобелевскую премию по химии 2022 года получили ученые из США и Дании

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Нобелевская премия в области химии вручена группе ученых — Каролин Бертоцци и Барри Шарплессу из США и датчанину Мортену Мелдалу. Об этом сообщает ТАСС.

Нобелевский комитет Королевской академии наук уточнил, что исследователи были отмечены за «развитие клик-химии и биоортогональной химии» — таким образом они внесли вклад в функциональный способ построения молекул.

Ранее стали известны лауреаты по физике — это француз Ален Аспе, американец Джон Клаузер и австриец Антон Цайлингер.

 

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