Нобелевской премии по литературе удостоена французская писательница Анни Эрно
Лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2022 год стала французская писательница Анни Эрно. Об этом на своем сайте сообщает Нобелевский комитет.
Шведская академия присудила Эрно премию в размере 10 млн крон (примерно 920 тыс. долларов) «за мужество и клиническую остроту, с которыми она раскрывает корни, отчуждение и коллективные ограничения личной памяти».
Анни Эрно родилась во Франции в 1940 году. Первый ее роман, «Пустые шкафы», был опубликован в 1974 году и сразу же принес ей популярность. Большинство ее произведений впервые вышло в известном издательстве «Галлимар».
Для творчества Эрно характерны автобиографические мотивы. Романы писательницы основаны на реальных моментах ее биографии, среди которых — детство, карьера, замужество и материнство, открытие собственной сексуальности, аборт, рак груди, болезнь и смерть матери.
«Эти тексты — своего рода терапевтические письма, с помощью которых <…> Эрно проживает события, интериоризирует опыт, отпускает боль», — замечает переводчица ряда произведений писательницы на русский язык Мария Красовицкая.
Писательница — лауреат ряда литературных премий: премии Ренодо (1984), премии Маргерит Дюрас (2008), премии Франсуа Мориака (2008), Премии французского языка (2008, за совокупность творчества). Кроме того, она почетный доктор Университета Сержи-Понтуаз (с 2014 года).