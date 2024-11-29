Нижнекамский волонтер изобрел станок для плетения маскировочных сетей

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Нижнекамский волонтер Александр Карташов сконструировал и изготовил станок для резки комплектующих маскировочных сетей. Раньше мастерицы резали полотно вручную.

Механизм отрезает сразу 16 полос длиной 1,6 метра, что ускорило работу сразу в четыре раза.

«Наматываем аккуратненько на эти держатели и начинаем вытягивать. Ленточки режутся ровненькие, красивые, вот таким образом», — показывает волонтер Наталья Нуреева.

Обычно для плетения маскировочных сетей волонтеры используют полоски длинной 1,2 метра. Раньше их приходилось долго и изнурительно вымерять вручную, сейчас эта лишняя работа ушла в историю.

«Раньше уходило много времени на резки этих полос. Теперь времени не отнимают эти полоски», — рассказала волонтер Зульфира Сафарова.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«На столе по 10 сантиметров резали, отмеряли, вымеряли, это очень много времени занимало. Один человек обычно по 5-6 часов только этим занимался, сложно было. Сейчас другое дело», — говорит волонтер Фарида Нигматзянова.

Уникальный станок у волонтеров появился 2 месяца назад. Идею нижнекамскому умельцу подсказали сами женщины, которые заметили аналогичное устройства у их коллег в других городах. Мужчина тут же приступил к созданию своей улучшенной версии.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Сейчас Александр Карташов периодически обслуживает станок: меняет затупившиеся ножи, местами дорабатывает его. Производительность труда благодаря устройству у волонтёров увеличилась разы. Недавно сплели 800-ю сеть.

Сейчас волонтерская группа начинает плести сети для зимы с использованием белых оттенков. Материалы женщины закупают сами. Новый станок позволит им изготовить и отправить на фронт еще больше маскировочных изделий.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку специальной военной операции. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

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Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.

Видео: пресс-служба Нижнекамского района РТ.