«Мальчишка без страха»: как боец из Татарстана заслужил высокие награды на СВО

«Если каждый будет держаться за мамину юбку, то кто тогда будет в Российской армии?»

Дмитрий Давыдов родился 31 октября 2003 года. С пяти лет он мечтал стать военным, в 2014-м поступил в Бугульминскую кадетскую школу.

После окончания 11-го класса Дмитрий поступил в высшую военную академию в Санкт-Петербурге, но передумал в последний момент, решил, что пойдет в армию.

«31 октября ему исполнилось 18 лет, а 25 ноября мы уже его проводили служить. Через полгода он подал рапорт на контракт», — рассказала мама Дмитрия Наталья Романишина.

В мае Дмитрий прошел обучение по специальности «водитель-механик УР-77», летом он отправился на военную службу в зоне специальной военной операции. В ноябре стал командиром экипажа УР-77.

После Дмитрий Давыдов отучился на оператора БПЛА: он хорошо разбирался в компьютерах, в технике и электронике.

В начале июня 2024 года бойца повысили в звании до младшего сержанта, правда, надеть новые погоны он не успел.

«Мы его отговаривали от службы, хотели, чтобы сначала отучился, но Дима говорил: «Все равно также стану военным, подпишу контракт, буду продолжать работать в части. Когда началась спецоперация, мы поняли, что он собирается отправиться в зону СВО. Переубедить хотя бы тем, что он слишком молод, было невозможно. Он сказал мне, что давал присягу Родине, а если каждый будет держаться за мамину юбку, то кто тогда будет в рядах Российской армии. Что на это скажешь? Вот такой он был у нас», — поделилась Наталья Романишина.

Своих целей Дмитрий давно научился добиваться. Так, еще в школе захотел играть на гитаре и самостоятельно успешно освоил инструмент, занимался вокалом, спортом, был победителем различных конкурсов и военно-спортивных состязаний.

Наталья рассказала, что ее сын был настоящим патриотом своей страны. До сих пор дома в его комнате на стене висят флаги, с одной стороны — Татарстана, с другой — России.

«Годился в сыновья»

Перед выездом на задания сын всегда предупреждал маму, что какое-то время будет без связи.

«Часто по видеозвонку мы общались, он делился своими достижениями, говорил, сколько сбил техники ВСУ. Дима всегда на позитиве был, такой мальчишка без страха, не боялся ничего. Много не рассказывал, сообщал, что все хорошо, никогда не жаловался. Когда звонил по видео, улыбался, а я делала скрины, чтобы потом еще раз на него взглянуть», — рассказывает мама бойца.

17 июня 2024 года бойцы отправились на задание. Как всегда, Дмитрий поговорил с семьей по видеосвязи. Они с мамой пошутили, что ему осталось сбить одну единицу вражеской техники для ровного счета — будет 10. Но на следующее утро сын не вышел на связь. Его телефон не отвечал, напряжение родных нарастало.

«Я сразу поняла: что-то случилось с ним, но до последнего не хотелось верить в худшее. Всегда, вернувшись с задания, он сообщал, чтобы я не волновалась. Но не в этот раз», — рассказала мама героя.

Несколько дней прошли в томительном ожидании, молитвах и вере в лучшее.

«Когда 21 июня позвонил военный комиссар, я поняла сразу, что надежды больше нет. Просто так военком не звонит. Мы как раз выезжали с мужем из дома, сразу поехали в военкомат, — продолжила Наталья Романишина. — Нам сообщили, что утром пришло извещение: Дима погиб на боевом задании».

Командир взвода Дмитрия Давыдова был одним из сопровождавших, когда тело бойца везли домой. После приезжали и другие сослуживцы.

«Они тоже до сих пор переживают. Дима среди них самый молодой был, в 18 с половиной лет он подписал контракт. Другие все взрослые, он многим по возрасту годился в сыновья, они его берегли», — поделилась Наталья Ивановна.

31 октября Дмитрию Давыдову исполнился бы 21 год. На жизнь у него было много планов, но Дмитрий погиб 18 июня 2024 года, защищая Родину.

Школа не забудет героя

В Бугульминской кадетской школе имени Газинура Гафиатуллина решили, что юнармейский отряд теперь будет носить имя Дмитрия Давыдова. Кроме того, будет организовано ежегодное военно-спортивное соревнование, посвященное его памяти. Первые состязания запланированы на 20 декабря этого года, участие в них примут не только воспитанники кадетской школы, но и бугульминские студенты.

Дмитрий любил кадетскую школу и в отпуске обязательно приходил в гости. В учреждении ему всегда были рады, приглашали провести уроки мужества.

«Пример военнослужащего, тем более выпускника нашей школы, для других ребят очень важен — они тоже будущие защитники Отечества. Дети с интересом ждут таких мероприятий. Дима нам не отказывал, беседовал с ребятами, особенно делал акцент на то, чтобы они хорошо учились и подтягивали физподготовку», — поделилась заместитель директора по воспитательной работе Эвелина Кириллова.

Педагог рассказала, что все тепло вспоминают Дмитрия. «Он был позитивным, безотказным, исполнительным, что ему ни поручишь, он все выполнял ответственно. Не случайно он стал «Кадетом года» в 2021 году, в 11-м классе. Это очень почетно: мы выбираем детей, которые больше всех за год принесли пользы для школы, не только участвовали в соревнованиях, побеждали в военно-спортивных играх, но и имели другие заслуги. Дима же был волонтером, активистом, председателем Совета кадетов и командиром школьного отряда Юнармии. Но оставался скромным, его все уважали, в классе его слушались, поддерживали», — поделилась она.

Педагог-организатор кадетской школы Вера Шарова тоже с теплыми чувствами рассказала о выпускнике учреждения: «Дима был немногословный, из тех людей, что мало говорят, но много делают. Старательный, ответственный, добрый. Всегда помогал с организацией мероприятий, рисовал плакаты, стенгазеты, участвовал в творческих конкурсах. Был не только спортсменом, военным, но еще и всесторонне развитым человеком».

Мечте стать настоящим военным ничего не смогло помешать

В кадетской школе учится младшая сестра Дмитрия. Сейчас Ксения в шестом классе. Она тоже мечтает о военной специальности и очень гордится своим братом. Недавно школьница записалась на занятия парашютным спортом и узнала, что брат совершил более 60 прыжков и прошел летную подготовку, что прибавило ей поводов для восхищения.

Возможно, в будущем девушка тоже станет победителем в соревнованиях по парашютным прыжкам и окончит летную школу. Изначально Дмитрий даже хотел поступать в летное училище, но не прошел по показателям здоровья — зрение оказалось не идеальным. Но его мечте стать настоящим военным ничего не смогло помешать. С раннего детства Дмитрий Давыдов знал — он будет защищать Родину.

Указом Президента РФ за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, младший сержант Дмитрий Давыдов награжден орденом Мужества посмертно.