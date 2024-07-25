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СВО 25 июля 2024 10:10

Нижнекамский «Союз добровольцев Донбасса» за два года отправил 200 тонн помощи

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Нижнекамский «Союз добровольцев Донбасса» за два года отправил 200 тонн помощи

Нижнекамский филиал «Союза добровольцев Донбасса» за два года отправил на передовую более 200 тонн груза — начиная от окопных свечей и заканчивая генераторами и машинами.

«Союз добровольцев Донбасса» — межрегиональная организация, центральный штаб которой находится в Москве. Нижнекамск получил доверенность от центра на открытие филиала, его возглавил Игорь Фильчегов.

«Это не просто волонтерская организация, в неё входят боевые подразделения, такие как „Барс 23“, 7-я Георгиевская бригада и многие другие. Основная работа Нижнекамского филиала — доставка гуманитарной помощи и патриотическое воспитание молодежи», — рассказал «Татар-информу» заместитель «Союза добровольцев Донбасса» Олег Есипов.

Добровольцы Донбасса доставляют помощь бойцам круглый год — несмотря на зной и метели, обстрелы и разрушения. «Нет у нас чужих, там все наши ребята», — заявила волонтер Разиля Шамсутдинова.

По оценке собеседников агентства, боевое братство объединило всех: жителей района, предпринимателей, руководителей, участников спецоперации. Помогает волонтерам и депутат Государственной Думы Айдар Метшин.

«Спасибо хочу сказать всем, кто принимал участие в формировании груза. Это жители Нижнекамского района, населенные пункты все, села. Айдару Раисовичу спасибо за предоставленную машину», — поблагодарили бойцы.

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Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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Фото предоставлено Нижнекамским филиалом «Союза добровольцев Донбасса».

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