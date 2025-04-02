Нижнекамские волонтеры обучают плетению маскировочных сетей благодаря гранту Татарстана

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Волонтерская группа «Добрые сердца» из Нижнекамска провела очередной мастер-класс, на этот раз – по плетению маскировочных сетей. Секретами мастерства активисты поделились со студентами колледжа нефтехимии и нефтепереработки. Проведение таких занятий стало возможным благодаря гранту Раиса РТ.

Волонтеры детально объясняли технику плетения, показывали процесс буквально на пальцах. Навык несложный, но требует практики. После краткого инструктажа студенты сразу приступили к работе.

«Это несложно, достаточно показать один раз – и уже понимаешь. Иногда после пар приходим помогать», – говорит студент первого курса КНН им. Н. В. Лемаева Матвей Григорьев.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В колледже нефтехимии и нефтепереработки занятия по плетению маскировочных сетей проходят регулярно, здесь есть все необходимое оборудование. В процесс вовлечены не только студенты, но и преподаватели.

«С этого года мы реализуем проект, который связан с профподготовкой. Мы „подружились“ с 10 детскими садами, также к нам приходит начальный блок», – поделилась преподаватель истории Татьяна Валитова.

Проект «Добрые сердца» получил грантовую поддержку в размере 860 тысяч рублей в прошлом году. На эти средства организуются мастер-классы и мероприятия для семей участников СВО.

«Сделали тысячу „браслетов выживания“, 2 тысячи штук „сухого душа“ и почти 90 маскировочных сетей», — отметила сопровождающий по гранту Валерия Конюхова.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Группа «Добрые сердца» ведет гуманитарную работу на постоянной основе. Волонтеры занимаются сбором вещей, изготовлением снаряжения и средств защиты, а также продолжают помогать нуждающимся на собственные средства и пожертвования.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле.

«Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.