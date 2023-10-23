«Нижнекамцы стоят на страже нашей страны»: Муллин поручил усилить поддержку бойцов СВО

Фото: скриншот презентации

Сегодня очень важна поддержка семей мобилизованных, контрактников, добровольцев, которые служат в зоне специальной военной операции. Об этом на деловом понедельнике заявил глава района Рамиль Муллин.

«Это место, где решается судьба страны, поэтому мы не должны забывать, что сегодня достаточно большое количество наших нижнекамцев стоят на страже нашего будущего. Мы ни в коем случае не должны привыкнуть к этому, поэтому та помощь, которую мы для себя определили в рамках поддержки, она должна и дальше быть», — отметил спикер.

Он обратился к вице-мэру Марине Камелиной с поручением, чтобы никто не остался без внимания. Также Муллин попросил службы, особенно системы здравоохранения, социальной защиты, управления образования, чтобы они внимательно отнеслись ко всем запросам семей мобилизованных, контрактников.

Фото: Надежда Багаутдинова

Особое внимание также нужно обратить на военнослужащих, которые сегодня приезжают в отпуска, и на тех, кто получил ранения и находится на реабилитации.

«Я прошу вот этот вопрос держать на особом контроле. У нас нет чужих, все свои. Поэтому здесь очень важно, чтобы мы и дальше в этом направлении двигались», — сказал градоначальник.

Также Рамиль Муллин отметил, что необходимо проводить информационную работу для тех, кто хочет служить по контракту.

Он напомнил, что на прошлой неделе, 17 октября, по республике прошел марафон «ВСЕ СВОИ», направленный на поддержку ребят, желающих служить по контракту. Несколько точек проведения патриотической акции развернулось и в Нижнекамске.

Фото: Надежда Багаутдинова

«Служба по контракту — это нелёгкая работа. Я думаю, что эти мероприятия будут проходить еженедельно. И очень важно, чтобы мы здесь принимали активное участие. Конечно, погода была не очень удобной для проведения марафона. В целом я бы хотел поблагодарить всех участников этого движения», — сказал мэр.

Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится с 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. В воссоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с РФ глава государства увидел следствие «общей судьбы и тысячелетней истории».

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Ранее «Татар-информ» сообщал, что из Нижнекамска с начала спецоперации было направлено 55 тонн гуманитарного груза.