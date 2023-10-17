«Контракт — это большие льготы и привилегии»: в Татарстане проходит марафон «ВСЕ СВОИ»

Александр Малькевич: «Еще раз спасибо Татарстану, что участвуете в воссоздании мирной жизни»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Татарстан проделывает титаническую работу по восстановлению мирной жизни в Лисичанске»

Масштабную акцию «ВСЕ СВОИ» открыл внештатный советник врио главы Херсонской области, сопредседатель Координационного совета по развитию и интеграции новых территорий при Общественной палате России Александр Малькевич.

Он обратился к татарстанцам из Краеведческого музея в Лисичанске, причем, из зала, который посвящен становлению Луганской народной республики и борьбе жителей за право быть свободными, за право говорить и думать на русском языке.

«Я знаю, какую титаническую работу проделывает Республика Татарстан по восстановлению мирной жизни в Лисичанске. Нам с вами очень много предстоит сделать в информационной работе, – обратился Малькевич к татарстанским журналистам, участвующим в телемарафоне «ВСЕ СВОИ».

Малькевич подчеркнул, что сейчас город восстанавливается силами большой команды республики, в том числе идут работы в Лисичанской больнице, на объектах теплоснабжения, строятся дороги.

«Люди благодарны вам. Я говорю от лица жителей ЛНР самые добрые слова признательности в адрес Раиса республики Рустама Минниханова, в адрес всей команды Правительства и жителей, кто участвует в этом очень большом, нужном, правильном и добром процессе. Мне важно было из Луганска вам это сказать. Еще раз спасибо Татарстану, что участвуете в воссоздании мирной жизни», — резюмировал он.

Лейла Фазлеева: «Участники специальной военной операции, наши мужчины, сегодня обеспечивают безопасность нашей страны» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Мы гордимся ими, они дают нам возможность жить»

Марафон «ВСЕ СВОИ» объединит 50 спикеров — лидеров мнений.

В прямом эфире к татарстанцам обратилась заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева. Она рассказала о мерах поддержки военнослужащим, а также обратила внимание на мужество и героизм, которые проявляют бойцы на службе.

«Участники специальной военной операции, наши мужчины, сегодня обеспечивают безопасность нашей страны. Мы им признательны и благодарны, и я, как представитель женской половины республики, встречаясь с участниками специальной военной операции, не устаю им говорить, что все мы гордимся ими. Гордимся тем, что сегодня они на передовой и дают нам возможность жить, оставаться нежными ранимыми, хрупкими», — поделилась она.

Далее Фазлеева напомнила о помощи, которая оказывается детям участников СВО. Так, в республике установлена ежемесячная выплата 20 тыс. рублей на участника специальной военной операции. На сегодня уже более 12 тыс. детей охвачены этой мерой поддержки.

Кроме этого, детям помогают получить образование: все дети участников СВО имеют приоритетное право на зачисление в учебные учреждения. А семьям, в которых родился ребенок, выдают наборы для новорожденных.

Участникам СВО также помогают получить образование и устроиться на работу. Им оказывают психологическую поддержку, помогают с социальной адаптацией. Медицинские услуги — еще одна мера поддержки. Она оказывается через госпитали республики — в Казани и в Набережных Челнах. Кроме того, в Татарстане существует и госпиталь Минобороны РФ.

Евгений Токмаков: «Можно позвонить на горячую линию 117, там вам подскажут, что делать» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«ДОСААФ РТ выплачивает 105 тыс. рублей за востребованную специальность»

Начальник пункта отбора на военную службу по контракту Военного комиссариата РТ Евгений Токмаков рассказал о сумме единовременной выплаты. Так, единовременная выплата при подписании контракта от Министерства обороны составляет 195 тыс. рублей, еще 105 тыс. рублей выплачивает ДОСААФ РТ за востребованную специальность.

«Сейчас действует дополнительная выплата от ДОСААФ РТ. Гражданин, который заключает контракт на наиболее востребованные должности и имеющий боевой опыт, получит дополнительную единовременную выплату в 105 тысяч рублей», — пояснил он.

Также Евгений Токмаков рассказал, где можно узнать подробности о службе по контракту. Чтобы пойти служить по контракту, достаточно иметь желание и обратиться в службу 117, центр «Батыр» или в любой ближайший военный комиссариат.

«Желающему заключить контракт скажут, куда можно поехать, в какую воинскую часть и согласовать удобное для него время прибытия. Путей несколько: можно позвонить на горячую линию 117, там вам подскажут, что делать. Можно зайти в специальный раздел сайта „Госуслуги“, там можно узнать, какие нужны документы, выбрать ближайший пункт отбора и выбрать день и время, когда вы туда придете. Также можно обратиться в ближайший военный комиссариат либо позвонить в пункт отбора по номеру (843) 221-44-52. Также можно обратиться в центр „Батыр“ в Казани», — сказал он.

Рягат Хусаинов: «Военнослужащие потом показали нам, как они эти письма хранят у себя в блиндажах, в личных вещах. Это очень трогательно» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«С уверенностью и оптимизмом ребята говорят: „Победа будет за нами!“»

Глава Лениногорского района РТ Рягат Хусаинов рассказал, как в муниципальном образовании работает пункт отбора военнослужащих по контракту. Заключить контракт можно в центральном военкомате по адресу Шашина, 21. Режим работы — с утра до вечера, за исключением субботы и воскресенья.

Для желающих заключить контракт ведется работа в режиме «одного окна». Этот принцип позволяет значительно сэкономить время при сборе необходимых документов и медицинских справок.

«Все оформляется быстро, буквально за два часа. Ребята, уже заключившие контракт, уходят на определенное место дислокации», — пояснил Рягат Хусаинов.

Глава района сказал, что сам уже три раза ездил в зону СВО, чтобы узнать, как земляки несут службу. Обычно руководитель посещает разные регионы. Он передает бойцам письма, которые пишут школьники.

«3 раза я раздавал письма. А военнослужащие потом показали нам, как они эти письма хранят у себя в блиндажах, в личных вещах. Это очень трогательно. Ребята говорят: когда вы приезжаете, такое ощущение, как будто мы на родине побывали. И такое чувство духовного патриотизма. Они каждое слово с уверенностью и оптимизмом произносят: „Победа будет за нами!“», — поделился Рягат Хусаинов.

Фото: © Надежда Багаутдинова, НТР 24

Рамиль Муллин приготовил «сухой душ» с волонтерами

В Нижнекамске с 8 утра работают две точки активностей возле ТЦ «Хыял» и «Глобал АРС»: здесь можно сдать нормы ГТО и потренироваться в разборке и сборке автомата на время.

На одной из точек глава района Рамиль Муллин вместе с волонтерами изготовил «сухой душ». Он также поделился, как в районе ведется работа с военнослужащими и какая поддержка оказывается их семьям.

«Во-первых, это все муниципальные услуги, — транспортные карты, бесплатное посещение детьми семей военных всех госучреждений — здравоохранения, культуры, спорта, молодежной политики. Более 700 детей получают бесплатное питание. Порядка 100 детей отдохнули в лагере. Я думаю, что те вопросы, которые мы можем решить, мы их решаем», — отметил он.

Он отметил, что иногда приходится решать вопросы, связанные с поставкой техники и оборудования на передовую, но иногда – и семейные вопросы.

«Кому-то в оперативном порядке помогаем оформить детский сад, кому-то нужна помощь родителям. Нерешенных вопросов нет. Есть, конечно, сложные, которые требуют больших финансовых ресурсов. Но, в целом, я считаю, что все вопросы, которые возникают, мы стараемся решать», — подчеркнул он.

Фото: © Эльмира Гайнутдинова, «Челны ТВ»

«Прадед воевал. Он был медиком, вытаскивал с полей боев»

Набережные Челны также присоединились к марафону «ВСЕ СВОИ». Военный комиссар Комсомольского района Дамир Валеев рассказал, что мотивация челнинских ребят на самом высоком уровне.

«В героической истории нашей страны очень много примеров — это Великая Отечественная война, это наши ветераны в Афганистане, а также военнослужащие, которые прошли войну на Северном Кавказе. Сегодня пункт отбора граждан в военкомате работает, мы готовы заключать контракты со всеми желающими», — отметил военком.

Активист и меценат Валерий Тигр рассказал, что он знаком с очень многими молодыми парнями, готовыми идти на службу по контракту, защищать свою Родину.

«В начале СВО ко мне обращалось много ребят с вопросом: „Дядь Валер, куда нам пойти и как защищать нашу Родину?“. Я им всем говорил: первым делом давайте попробуем по контракту. Контракт — это очень большие льготы и большие привилегии», — рассказал Валерий.

Самого Тигра на службу не взяли по состоянию здоровья. Сейчас он помогает бойцам в тылу, поддерживает их. «Я горд за своих ребят. И очень советую подписать контракт. Это наша родина!» — убежден челнинец.

Также бойцы, пришедшие в краткосрочный отпуск, поделились, что дает им силы на передовой.

«Я всегда ношу с собой фотографию любимой жены. Время от времени я смотрю на неё и говорю: „Вот ради чего я должен вернуться домой, чтобы защитить своих близких“», — рассказал военный.

Боец с позывным Кузя Фото: © Эльмира Гайнутдинова, «Челны ТВ»

Другой боец с позывным Кузя вырос на историях о Великой Отечественной войне. Его деды были фронтовиками. По его словам, он не мог отсидеться, когда надо защищать Родину.

«Родину свою защищать надо. Деды у меня воевали. Много медалей. Прадед воевал. Он был медиком, вытаскивал солдат с поля боя. Очень много вытащил. У него тоже очень много медалей», — рассказал он.

Таких патриотов, как военнослужащий с позывным Кузя, в Челнах много. Так, боец рассказывает, что они остаются верны своей присяге до конца. У военнослужащего также есть талисман, который его оберегает — это серебряные крестик и цепочка. Подарок от мамы. Кузя никогда не снимает их уже 15 лет.

В Альметьевске напишут письма, в Нурлате встретятся с бойцами СВО

Сразу в нескольких локациях Казани — на улице Баумана, возле станций метро «Проспект Победы», «Площадь Тукая», «Авиастроительная», ТЦ «Проспект Победы» — проходят пикеты, на которых можно получить консультации по контрактной службе. Представители военкоматов консультируют желающих поступить на военную службу по контракту.

Патриотическая акция проходит и в Набережных Челнах — все желающие заключить контракт на военную службу могут получить консультацию от представителей военкомата. Пикеты развернулись в трех точках города: возле ТЦ «Октябрьский», ДК «Энергетик», а также на бульваре Энтузиастов, где организована раздача газет и листовок с информацией о контрактной службе.

Жители Лаишево также присоединились к масштабной патриотической акции. Для участников мероприятия запланирован благотворительный концерт, а желающие смогут получить более подробную информацию о контрактной службе. Начало концерта — в 16 часов.

В Буинске, сразу в нескольких локациях — возле торговых точек, на центральной площади города, возле различных социальных объектов запланирована раздача листовок с подробной информацией о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах. Раздача листовок началась в полдень, а концерт намечен на 14 часов.

Жители Нурлата также смогут посмотреть патриотический концерт, который пройдет в сквере «Театральный». Мероприятие начнется в 15 часов. Перед концертом на центральной площади в 14.30, пройдет встреча главы района и жителей с военнослужащими, прибывшими в краткосрочные отпуска. Представители военкомата будут консультировать всех желающих заключить контракт, а участники мероприятия могут посмотреть на сборку — разборку автоматов юнармейцами и поучаствовать в сдаче норм ГТО.

В Альметьевске в детсаду № 2 дети будут рисовать рисунки для участников СВО, которые будут переданы в штаб для отправки. А в школе № 25 ученики напишут письма для наших военнослужащих.

Полную трансляцию можно посмотреть на телеканале ТНВ, официальном сообществе ВКонтакте «Республика Татарстан», в социальных сетях, на «БИМ-радио», радио «Күңел», «Авторадио», «Ди-ФМ». Зрители смогут перейти на сайт heroes-tatarstan.ru, позвонить на горячую линию 117 или перейти по QR-коду в чат с контакт-центром по вопросу контрактной службы.

Отметим, что для удобства в республике действуют пункты отбора на службу по контракту, работает колл-центр 117, где готовы ответить на все интересующие вопросы и оказать содействие.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.