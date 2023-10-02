Из Нижнекамска с начала СВО было направлено 55 тонн гуманитарного груза

55 тонн гуманитарного груза было направлено в зону спецоперации и жителям Рубежного и Лисичанска, над которыми Татарстан взял шефство. На деловом понедельнике глава Нижнекамского района Рамиль Муллин поручил и впредь поддерживать участников спецоперации и жителей разрушенных городов ЛНР.

«Эту работу Нижнекамск ведет целенаправленно, системно. Это и поддержка наших бойцов в зоне СВО, и поддержка подшефных городов. На прошлой неделе отправили груз весом более 12 тонн. С учетом этой поддержки всего отправлено 55 тонн поддержки», — отметил спикер.

Рамиль Муллин напомнил, что на прошлой неделе, 30 сентября, страна отметила годовщину воссоединения новых регионов с Россией. «Нам очень важно быть вместе», — подчеркнул он.

Глава поблагодарил неравнодушных нижнекамцев за помощь.

«Что здесь и что там — это небо и земля. Хотел бы поблагодарить наш бизнес, депутатов, жителей — всех неравнодушных нижнекамцев, кто участвует в поддержке. Есть очень активные ребята. Мы должны максимально помочь людям. Я прошу и дальше участвовать в этих проектах», — сказал глава района.

Муллин анонсировал, что в ближайшие отправки в зону СВО отправятся средства гигиены и банные комплексы.

Забота об еще одном городе ЛНР — Рубежном — была возложена на Татарстан в мае этого года. Новый подшефный населенный пункт меньше Лисичанска, но сохранился лучше. Подробнее читайте в материале «В Рубежном ситуация лучше — есть свет, газ и вода»: Татарстан восстановит еще один город.

Специальная военная операция проводится с 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. В воссоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией Путин увидел следствие «общей судьбы и тысячелетней истории».

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