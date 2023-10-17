«Стать героем, как Баксиков»: почему татарстанцы заключают контракт с Минобороны

В столице Татарстана, в главных пешеходных локациях города, сегодня проходят пикеты в поддержку контрактной службы

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы хотим рассказать обо всех льготах, выплатах и особенностях контрактной службы»

В столице Татарстана, в главных пешеходных локациях города, сегодня проходят пикеты в поддержку контрактной службы. Волонтеры и представители пунктов отбора рассказывали жителям Казани об условиях и льготах службы по контракту.

«Акция проходит в просветительских целях: мы хотим рассказать обо всех льготах, выплатах и особенностях контрактной службы», — заявил инструктор пункта отбора, младший сержант Владислав Михайлов.

Владислав Михайлов отметил, что многие прохожие интересуются тем, что за акция и для чего она проходит, большинство — это люди старше 30 лет Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Он отметил, что многие прохожие интересуются тем, что за акция и для чего она проходит, большинство — это люди старше 30 лет, хотя и более молодые также подходят спросить про пикет.

Проходит акция сегодня сразу в нескольких локациях Казани: возле станций метро «Проспект Победы» и «Авиастроительная», на улицах Баумана и Петербургская, а также недалеко от Московского рынка. Мероприятие началось в 8 часов утра и продлится до 20 часов.

В Зеленодольске к участию к марафону «ВСЕ СВОИ» присоединились сотрудники СМИ, юнармейцы, представители молодежных организаций, жители города Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

«В ряды военнослужащих вступили уже более 200 зеленодольцев»

В Зеленодольске к участию к марафону «ВСЕ СВОИ» присоединились сотрудники СМИ, юнармейцы, представители молодежных организаций, жители города.

«Подобные мероприятия помогают привлечь внимание к набору добровольцев на контрактную службу. Сегодня служба по контракту актуальна и востребована. На все вопросы мы всегда готовы ответить», — сказал военный комиссар города Ильшат Паймурзин.

В основном информация на пикете интересна мужскому населению, молодые люди задают вопросы, активно интересуются.

В основном информация на пикете интересна мужскому населению, молодые люди задают вопросы, активно интересуются Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

Администрация города проводит регулярные встречи с бойцами и с их семьями. Оказывается материальная поддержка, производятся социальные выплаты.

Так, например, накануне масштабного марафона глава Зеленодольского района РТ Михаил Афанасьев за чашкой чая поговорил с военнослужащими о быте в зоне спецоперации, службе, помощи, которая необходима семьям военнослужащих. Каждый из ребят смог поделиться волнующими вопросами с главой района.

Масштабно присоединился к республиканскому марафону «ВСЕ СВОИ» Нижнекамск Фото: e-nkama.ru

«Бойцами движет патриотизм, а не выгода»

Масштабно присоединился к республиканскому марафону «ВСЕ СВОИ» Нижнекамск. Ежедневно по городу курсирует два мобильных пункта. Сегодня возле одного из них провели мастер-класс по изготовлению «сухого душа». Здесь же волонтеры были готовы ответить на любой вопрос.

Зарплата до 300 тысяч рублей, льготы, поддержка семей, но не только это движет людьми, говорит военный комиссар Нижнекамска Газинур Ситдиков. Он уверен, что сегодня молодые люди готовы защищать Родину по зову сердца.

«Я бы сказал, что ими движет патриотизм. Если ранее на военную службу по контракту уходили нижнекамцы в возрасте 40-50 лет, то сейчас потянулась молодежь. Даже та, которая в армии не служила. Они прямо говорят: „Я иду туда!“. Они осознанно принимают такое решение. Уже есть случаи, когда ребята заменяли срочную службу на военную службу по контракту сроком на один год», — рассказал военком.

Мастер-класс по изготовлению «сухого душа» Фото: e-nkama.ru

Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин рассказал о том, какие меры поддержки оказываются семьям участников СВО.

«Во-первых, это все муниципальные услуги: транспортные карты, бесплатное посещение детьми семей военных всех госучреждений — здравоохранения, культуры, спорта, молодежной политики. Более 700 детей получают бесплатное питание. Порядка 100 детей отдохнули в лагере. Я думаю, что те вопросы, которые мы решать можем вместе, мы их решаем», — отметил он.

Боец с позывным Сова: «Есть долг, внутренние убеждения. Я считаю, это важно — защитить интересы своей страны» Фото: Ляйсира Зигангараева, Агрыз-информ

«Все наши дети должны ходить под мирным небом»

Участник спецоперации, приехавший в краткосрочный отпуск, пришел с семьей поддержать пикет в Агрызе. Боец с позывным Сова был призван на службу в первые дни объявления частичной мобилизации. Он рассказал о своем желании защищать близких и чувстве долга перед Родиной.

«Есть долг, внутренние убеждения. Я считаю, это важно — защитить интересы своей страны. Служить в рядах Российской армии — это еще и отличная возможность проверить себя, найти настоящих друзей, это и хорошая зарплата, материальное обеспечение, льготы для семьи и денежные поощрения за выполнение боевых задач. Служба в армии — это настоящее мужское дело!» — поделился боец.

Мужчина подчеркнул, что в армии служили несколько поколений мужчин из его семьи, а дедушки сражались на полях Великой Отечественной войны.

«Самое главное, я и все бойцы на передовой убеждены, что все наши дети должны ходить под мирным небом», — сказал он.

Как сообщил на мероприятии военный комиссар Агрызского района Ильгиз Галеев, агрызцы заключают контракты на военную службу в зоне СВО, несколько человек проходят отборочные мероприятия Фото: Ляйсира Зигангараева, Агрыз-информ

Неравнодушные горожане, жители и гости района сегодня пришли на Центральную площадь к районному Дому культуры, чтобы поддержать марафон.

Как сообщил на мероприятии военный комиссар Агрызского района Ильгиз Галеев, агрызцы заключают контракты на военную службу в зоне СВО, несколько человек проходят отборочные мероприятия. Работа в этом направлении ведется ежедневно. Желающие пойти служить по контракту могут в первую очередь обратиться в районный военкомат.

В разных частях города Альметьевска также проходят мероприятия, на которых любой желающий может узнать о льготах и мерах поддержки добровольцев и их семей Фото: пресс-служба Альметьевского района

«Забота о семьях военнослужащих — наша обязанность»

В разных частях города Альметьевска также проходят мероприятия, на которых любой желающий может узнать о льготах и мерах поддержки добровольцев и их семей, ознакомиться с информацией о денежном довольствии и страховых выплатах и задать все интересующие вопросы о службе по контракту.

Также в рамках марафона «ВСЕ СВОИ» на площади перед Молодежным центром состоялись мастер-классы по сборке и разборке автомата, оказанию первой медицинской помощи, сдаче норм ГТО и стрельбе по мишеням.

Во время телемарафона выступил глава Альметьевского района Тимур Нагуманов, который рассказал, как близким военнослужащих помогают с заготовкой дров, оформлением документов, полностью заботятся о семьях бойцов.

Сегодня можно обратиться в пункт и пройти все необходимые процедуры и собрать все документы за несколько часов Фото: пресс-служба Альметьевского района

«Была такая ситуация, было много ребят в Альметьевске и других поселениях, которые хотели проявить себя на службе по контракту, но у них были сложности с оформлением документов и прохождением медкомиссии. Мы посмотрели опыт других регионов, и тогда у нас появился пункт отбора на контрактную службу», — сказал он.

По словам Тимура Нагуманова, сегодня можно обратиться в пункт и пройти все необходимые процедуры и собрать все документы за несколько часов.

«Это делается для того, чтобы человек пришел, его взяли за руку и с улыбкой помогли провести по всем нужным людям, сдать анализы и собрать нужные бумаги. На следующий день ему позвонят и предложат прийти для подписания контракта. На мой взгляд, так должно быть везде», — поделился он видением ситуации.

Патриотические мероприятия в Алексеевском районе стартовали с концерта в парке «Треугольник» Фото: пресс-служба Алексеевского района

«Затем из простых мальчишек вырастают герои, такие как Расим Баксиков»

Патриотические мероприятия в Алексеевском районе стартовали с концерта в парке «Треугольник». Перед зрителями в поселке Алексеевское выступили артисты, которые исполнили военные песни и произведения о Родине на русском и татарском языках.

Старт марафону дал руководитель исполкома Марат Гайсин, который поблагодарил алексеевцев, которые сейчас выполняют задачи в зоне СВО. Руководитель Юнармии в Алексеевском районе Андрей Чугуров добавил, что патриотизм в человеке нужно закладывать в детские годы.

Жителям поселка вручали информационные проспекты о контрактной службе и социальных гарантиях военнослужащим Фото: пресс-служба Алексеевского района

«С юных лет мы рассказываем нашим детям о таких понятиях, как честь, совесть, любовь к Родине. Затем из простых мальчишек вырастают герои, такие как Расим Баксиков, командир танка „Алеша“. Также следует сказать об Анатолии, Владимире и Александре Кириловых — это три брата из Билярска, которые проходят службу по контракту и выполняют задачи в зоне СВО. Представьте состояние их мамы, которая ложится и встает с думами о своих сыновьях: „Накормлены ли? Здоровы, не ранены ли? Живы ли мои дети?“ Поэтому я призываю вас в первую очередь заботиться о тех, кто проводил в армию своих детей, братьев, мужей. Если будет дома хорошо, то и солдату станет легче», — обратился к зрителям Андрей Чугуров.

После концертной программы здесь же состоялась сдача нормативов ГТО. А затем жителям поселка вручали информационные проспекты о контрактной службе и социальных гарантиях военнослужащим.

Затем патриотические мероприятия прошли в парке Победы и районном Доме культуры. Там для всех желающих прошли мастер-классы по плетению маскировочных сетей, изготовлению окопных свечей. Сестры милосердия из храма Воскресения Христова рассказали собравшимся, для чего нужны свечи и сети.

«Главный аргумент — «Не могу оставаться в стороне»

В Буинском районе к участию в пикете присоединились представители молодежных организаций, жители города. На улицах города раздавали листовки с подробностями о контрактной службе.

«„ВСЕ СВОИ“ — очень символичное название: о тех, кто готов встать на защиту Родины, кто ждет помощи сегодня от российского солдата, и о надежном тыле, для которого все свои. Храбрые буинцы сегодня активно пополняют ряды добровольцев и отправляются для выполнения задач специальной военной операции. Главный аргумент — „Не могу оставаться в стороне“», — прокомментировал проведение марафона и пикета глава района Ранис Камартдинов.

Нурлатцы такде приняли участие в патриотическом марафоне «ВСЕ СВОИ» Фото: пресс-служба Нурлатского района

Нурлатцы также приняли участие в патриотическом марафоне «ВСЕ СВОИ». Глава Нурлатского района Дамир Ишкинеев встретился с военнослужащими, приехавшими в краткосрочный отпуск.

Он интересовался службой бойцов, их бытом на передовой, расспросил, не нужна ли помощь близким родственникам. Здесь же волонтер Владислав Кузьмин рассказал о последней поездке, с которой вернулся в минувшее воскресенье.

Патриотический марафон продолжился на центральной площади. Глава района рассказал о контрактной службе, мерах поддержки. «Сейчас на контрактную службу идет молодежь. На сегодняшний день контракт подписали более 80 нурлатцев», — сказал он.

Подробные разъяснения по контрактной службе дал инструктор пункта отбора на военную службу по контракту города Казани Ришат Мингулов. Здесь же нурлатцы, отслужившие в армии, вспомнили армейские навыки — разбирали и собирали автомат. Желающие сдавали нормативы ГТО.

В Менделеевске в куполе «Атмосфера» проходят мероприятия по поддержке добровольцев идущих на военную службу по контракту Фото: пресс-служба Менделеевского района

В Менделеевске пройдет концерт в поддержку добровольцев

В Менделеевске в куполе «Атмосфера» проходят мероприятия по поддержке добровольцев, идущих на военную службу по контракту.

Военный комиссар района Сергей Залуженко и представитель пункта набора на военную службу по контракту города Казань Данис Губайдуллин рассказывают заинтересованным гражданам подробности службы.

В 18 часов в куполе «Атмосфера» состоится концерт в поддержку добровольцев, идущих на военную службу по контракту. Выступят творческие коллективы и фольклорные коллективы города.

Военный комиссар района Сергей Залуженко и Данис Губайдуллин рассказывают заинтересованным гражданам подробности службы Фото: пресс-служба Менделеевского района

Напомним, 17 октября в Татарстане проходит масштабная патриотическая акция в поддержку военной службы по контракту «ВСЕ СВОИ». Марафон будет длиться целый день с 10.00 до 22.00. Все желающие смогут получить актуальную информацию о контрактной службе и СВО, а также узнать истории героев и ответы на вопросы о мерах социальной помощи и поддержки.

Полную трансляцию можно посмотреть на телеканале ТНВ, в официальном сообществе «ВКонтакте» «Республика Татарстан», в социальных сетях, на «БИМ-радио», радио «Күңел», «Авторадио», «Ди-ФМ». Зрители смогут перейти на сайт heroes-tatarstan.ru, позвонить на горячую линию 117 или перейти по QR-коду в чат с контакт-центром по вопросу контрактной службы.

Отметим, что для удобства в республике действуют пункты отбора на службу по контракту, работает кол-центр 117, где готовы ответить на все интересующие вопросы и оказать содействие.