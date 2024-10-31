Нижнекамцы передали в зону СВО бензогенераторы, шуруповерты и тепловые пушки

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Жители Нижнекамского района передали для солдат бензогенераторы, шуруповерты и тепловые пушки. Всё это вместе с другим гуманитарным грузом вскоре отправится на передовую.

«Сейчас наступили холода, ребята двигаются вперед, им нужно утепляться, одеваться. Им нужны теплые вещи, сапоги, балаклавы, носки. Также нужны инструменты для стройки, потому что они двигаются, блиндажи меняются. Уходят со своих мест, делают новые блиндажи. И им нужны стройматериалы», — отметила администратор группы «Гуманитарка. Татарстан» Татьяна Никифорова.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Гуманитарную помощь предоставил магазин спецодежды. Сегодня инструменты были переданы волонтерам группы «Гуманитарка. Татарстан»

«В данный момент мы переживаем не самое простое для нашей страны время, когда наши ребята защищают наш покой на передовой. Мы не смогли пройти мимо этой ситуации и совместно с группой „Гуманитарка Татарстан“ оказываем посильную помощь за наше общее дело. Спасибо тем, кто принял участие. Победа будет за нами», — сказала офис-менеджер магазина спецодежды Диана Вильданова.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Хотим выразить огромную благодарность предпринимателям города, которые постоянно оказывают помощь нашей группе. Ребята постоянно закупают крупногабаритные вещи, такие как генераторы, отопители, шуруповерты и многое другое», — поблагодарила Татьяна Никифорова.

Всю гуманитарную помощь волонтеры хранят на складе, пока не соберется большая партия. А затем ее отправляют большегрузами на передовую.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

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