Нижнекамцы отправили в зону СВО еще одну тонну гуманитарного груза

Из Нижнекамска отправлена очередная партия гуманитарного груза для земляков — добровольцев батальона «Барс-13». Об этом «Татар-информу» рассказал Александр Мельников, который сам организует сбор и доставляет груз землякам. В пункте назначения он планирует быть 16 ноября.

По его словам, в коробки вошло все самое необходимое: теплые вещи, гигиенические принадлежности, продукты питания. Жители приносили это все на пункт сбора по адресу Химиков, 72б. Общий вес составил одну тонну.

Александр несколько месяцев назад вернулся с Украины. Совместно с нижнекамским отделением общественной организации ветеранов «Боевое братство» при поддержке мэрии Нижнекамска и СТОС он провел уже четвертую акцию по благотворительному сбору помощи для наших солдат.

В первую акцию доставили 4 тонны груза, во вторую — 2,5 тонны, в третью — полтонны и накануне увезли одну тонну груза. Помощь добровольцам, отправившимся в зону СВО, будет продолжена.

Помощь землякам также стала возможной при поддержке Евгения Кубасова, который предоставил грузовой автомобиль для транспортировки, Союза предпринимателей Нижнекамска и Евгения Жемкова из Казани, который тоже доставляет грузы в зону СВО.