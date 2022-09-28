Нижнекамск отправил три тонны помощи для военнослужащих

Сегодня Нижнекамск отправил гуманитарную помощь для военнослужащих и добровольцев, которые принимают участие в специальной военной операции на Украине. В общей сложности горожане собрали три тонны груза.

«Эта та частичка любви, доброты, тепла, которую мы хотим направить нашим юношам и мужчинам, чтобы они почувствовали, что дома их ждут. То, что мы делаем, — это тоже вклад в Победу, которая обязательно будет за нами. Я желаю, чтобы наши ребята вернулись живыми и здоровыми. Мы здесь их очень ждем. Они настоящие герои!» — заявила вице-мэр Нижнекамска Марина Камелина.

Инициатором акции выступил нижнекамец Александр Мельников, который несколько месяцев назад вернулся после участия в спецоперации на Украине, куда ушел добровольцем. Совместно с Нижнекамским отделением общественной организации ветеранов «Боевое братство» при поддержке мэрии Нижнекамска и Советом территориального общественного самоуправления он провел первую акцию по сбору помощи для солдат.

«Хочется пожелать нашим ребятам, чтобы они вернулись домой живыми и невредимыми. Крепкого здоровья и скорейшего возвращения домой к любимым и родным», — пожелал Александр Мельников.

Жители Нижнекамска приняли активное участие в акции. Более 300 людей и организаций принесли свои посылки и пожертвования в общественный центр, расположенный по адресу: пр. Химиков, д. 72б. Среди них коллективы детских садов, школ, предприятий, жители Нижнекамска. Кроме того, дети написали письма и нарисовали картинки — всё это будет вложено непосредственно в коробки для солдат.

«Мы, ребята, из девятой школы. Желаем солдатам вернуться живыми и здоровыми с поля боевых действий», — пожелали школьники.

По поручению главы Нижнекамского района Рамиля Муллина такие центры в ближайшее время откроются в различных микрорайонах Нижнекамска, где волонтеры отсортируют поступающие посылки по тематике. Далее груз будет доставляться в единый центр, откуда машины будут его забирать и отправлять на Украину.

От граждан принимаются теплые вещи, термобелье, тактическое снаряжение (очки, утепленные перчатки, налокотники, наколенники, рюкзаки и так далее); продукты длительного хранения (крупы, макароны, консервы мясные и рыбные, сгущенное молоко и другие), медицинские препараты, средства личной гигиены.

Россия с 24 февраля этого года проводит специальную военную операцию на Украине, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. О проведении в стране частичной мобилизации он объявил 21 сентября. О принципах призыва резервистов можно прочитать в материале «Татар-информа».