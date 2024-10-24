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СВО 24 октября 2024 18:21

Нижнекамцы отправили на СВО необычный, но очень нужный для солдат гуманитарный груз

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Нижнекамцы отправили на СВО необычный, но очень нужный для солдат гуманитарный груз
Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Сегодня в зону СВО из Нижнекамска отправили весьма необычный, но очень нужный для солдат гуманитарный груз. В нем были пластиковые трубы, крепления и кабель, которые ранее просили бойцы через своих родственников. В короткий срок собрать все необходимое удалось при помощи администрации города и спонсоров.

«Я считаю, что каждый на своем месте должен оказывать помощь для того, чтобы приблизить победу. Чтобы наши ребята ни в чем не нуждались. Если кто-то что-то заказывает, мы стараемся быстро выполнить, чтобы ребята свои задачи могли тоже быстро реализовать. Любую заявку мы стараемся сделать быстро», — рассказал координатор по формированию гуманитарной помощи Николай Колосов.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Пластиковые трубы будут использоваться в качестве вентиляции в блиндажах. Сегодня в газель загрузили почти 400 метров. Помимо этого, родственники бойца, попросившего о помощи, организовали сбор через станцию детского туризма.

«Мы объявили также сбор средств, на эти средства закупили продукты и отправим нашим ребяткам в помощь — с нашим теплом, заботой, любовью. Мы их очень ждем, надеемся, верим в нашу победу. Все будет хорошо, ребятки, мы с вами. С вами весь Нижнекамск и вся Россия», — говорит волонтер Татьяна Гаврилова.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Военнослужащие получат груз уже в ближайшее время. В Нижнекамске тем временем работа по сбору необходимых вещей продолжается.

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

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Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой

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