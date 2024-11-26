Нижнекамцы отправили грузовик со стройматериалами и посылками в зону СВО

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Очередная партия гуманитарного груза отправлена в зону СВО из Нижнекамска. На этот раз военнослужащим доставят строительные материалы, которые необходимы на передовой.

Содержимое поставки формировалось по списку, который отправили бойцы. Их близкие обратились за помощью в администрацию города. И вот грузовик со всем необходимым едет к военнослужащим.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Это 400 метров пластиковых труб. Тысяча хомутов, генератор, пластик, припой для пайки и многое другое. Кроме того, собрали сладости, кофе, мыло. Надеюсь, ребятам будет приятно», — рассказал координатор по формированию отправки гуманитарного груза Николай Колосов.

Гуманитарный груз разместили в грузовике, все коробки тщательно упакованы. А еще по доброй традиции в каждую коробку вкладывают письмо, написанное нижнекамскими школьниками.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«От воспитанников станции туризма в каждой коробочке будут письма для наших солдат и также от наших сотрудников», — поделилась директор станции детского и юношеского туризма и экскурсий Вероника Лукманова.

«Здесь есть изумительные рисунки для отца. Птички, бабочки. Ребенок старался. Пусть мир будет. И у деток будет радость, и у папы, который вернется, и счастье будет в семье», — отметила нижнекамка Татьяна Гаврилова.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Гуманитарный груз из Нижнекамска в зону СВО отправляют на постоянной основе. Как только завершается работа над формированием одной партии, волонтеры приступают к следующей. В городе работает несколько центров по приему помощи нашим защитникам.

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку специальной военной операции. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

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Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой