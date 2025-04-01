Нижнекамцы готовят к отправке новую партию шефской помощи

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Через неделю в зону спецоперации отправится очередная партия шефской помощи из Нижнекамска. Волонтеры уже приступили к погрузке, так что к военнослужащим вскоре прибудет «ГАЗель», наполненная стройматериалами, инструментами и продуктами длительного хранения.

Одним из важных грузов стали 78 плит ОСБ, которые погрузчик аккуратно укладывает в машину. Этот материал необходим для строительства и укрепления блиндажей. Кроме того, волонтёры отправляют кувалды, молотки, топоры, саморезы и другой инструмент, собранный по запросам военных.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Окопные свечи, индивидуальные свечи из нержавейки, специальные супы в термоупаковках – это всё продукты длительного хранения. Там холодец, борщи, лагманы, несколько коробок с очень интересными вещами», – рассказал Николай Колосов, координатор проекта по формированию гуманитарной помощи от Нижнекамска.

Помимо стройматериалов, в груз вошли маскировочные сети, печи и палатка из брезента. Общий вес собранной помощи превысил полторы тонны. Однако часть стройматериалов пока остается на складе – их отправят на следующей неделе, когда на погрузку приедет 20-тонная фура. Ее пунктами назначения станут подшефные Татарстану города Лисичанск и Рубежное.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Дополнительно волонтеры включили в список зарядные устройства, цветные стропы, тросы для манипуляторов, а также необходимый инструмент:

«Здесь инструмент опять идет: буры, саморезы, электробензоинструмент, кисточки, уровни – всё для стройки и отделки», – уточнил Николай Колосов.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Окончательная доукомплектация груза завершится в ближайшие дни. Ожидается, что «ГАЗель» отправится в зону спецоперации в десятых числах апреля.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой