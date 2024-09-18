«Низкий поклон»: глава Альметьевского района передал награды трем бойцам СВО

На третьей сессии Альметьевского района глава муниципального образования Тимур Нагуманов передал госнаграды военнослужащим, участвующим в спецоперации. Медалями «За отвагу» и Суворова были награждены бойцы, проявившие мужество и самоотверженность при исполнении воинского долга.

«Низкий поклон вам за то, что вы мужественно отстаиваете интересы нашей страны», — обратился Тимур Нагуманов к награжденным.

Он подчеркнул, что для него большая честь лично вручить заслуженные награды героям.

«Здесь, в тылу, мы — второй фронт. Мы должны обеспечить комфортную жизнь вашим семьям. Не сомневаемся, что победа будет за нами. Возвращайтесь скорее с победой», — сказал глава района.

Один из награждаемых — Артур Гатин родился 2 февраля 1993 года. Указом Президента России за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга награжден медалью «За отвагу». Вместе с сослуживцами он выстоял нападение противника, держал оборону в течение недели.

Артур Гатин подписал контракт с ВС РФ в мае 2023 года. Звание рядовой. Профессия: стрелок-санитар штурмовой роты. В настоящий момент уволился. Вместе с супругой воспитывают двоих детей.

Николай Медведев родился 9 декабря 2001 года. Был призван на СВО по частичной мобилизации 29 сентября 2022 года. Звание: рядовой. Должность: стрелок мотострелковой роты. Николай — действующий военнослужащий.

Отличился в ходе штурма, за что Указом российского лидера за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга был награжден медалью Суворова. При штурме получил ранение, был направлен в госпиталь.

Артур Кадыров родился 19 апреля 1991 года. Заключил контракт с ВС РФ 28 апреля 2023 года. Звание: рядовой. Должность: командир отделения штурмовой роты войсковой части 22179. Медаль «За отвагу» он получил за штурм противника в направлении Донецка (Марьинка).

В настоящий момент уволился. Вместе с супругой растит 2-х детей.

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